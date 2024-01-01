محكمة إسرائيل العليا تلغى قانونا يحد من الإشراف القضائى على أعضاء الحكومة

كتب عبد الوهاب الجندى

أصدر المحكمة العليا فى إسرائيل، اليوم الإثنين، حكما يلغى قانونا يحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء.

وأيد القرار ثمانية قضاة، برئاسة الرئيسة إستر حايوت، وعارضه سبعة، واعتبر أغلبية القضاة أن القانون ينتهك جوهر الخصائص الديمقراطية لإسرائيل.

فى المقابل، انتقد القضاة من ذوى رأى الأقلية زملاءهم؛ لأن القانون، رغم الصعوبات التى يواجهها، لا يضر بالخصائص الديمقراطية لإسرائيل.

كما قضت المحكمة العليا بأغلبية 12 من أصل 15 قاضيًا بأن لديها سلطة إجراء مراجعة قضائية للقوانين الأساسية والتدخل فى الحالات التى يتجاوز فيها الكنيست سلطته التأسيسية.