محافظ جنوب سيناء يعتمد 52 عقد تقنين أوضاع لمواطنى الطور ودهب

جنوب سيناء - فايزة مرسال

اعتمد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، 12 عقد تقنين أوضاع لمواطنى مدينة طور سيناء، و40 عقد لمواطنى مدينة دهب وذلك خلال عرض الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن ذلك جاء استيفاء جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وشدد محافظ جنوب سيناء، على تطبيق القانون على الجميع وتحمل المسئولين عن منظومة التقنين كافة المسئولية القانونية كاملة للإجراءات التى تتم وفقًا للقانون المنظم لذلك مشيرًا إلى أن المحافظة جادة فيما تقوم به من إجراءات تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الدولة مطالبًا بضرورة الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة لتحقيق الصالح العام ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدالة.

ووجه فودة، بتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضى وإنهاء المعوقات التى تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية لافتًا إلى أن العقد الجديد الموحد الذى أصدرته المحافظة يحتوى على العديد من وسائل التأمين التى تمنع التزوير والتقليد بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته