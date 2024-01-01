اليوم السابع
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الإثنين، 01 يناير 2024 03:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادى الجديد يتفقد "المدينة الرياضية" و"رصف الطرق" بالمجمع الحكومى

الإثنين، 01 يناير 2024 02:21 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد "المدينة الرياضية" و"رصف الطرق" بالمجمع الحكومى جانب من الزيارة والتفقد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الإثنين، الأعمال الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر المجمع الحكومي المميكن للمحافظة، يرافقه حنان مجدى نائب المحافظ وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية المعنية.
 
واطّلع المحافظ على مستجدات الأعمال، ووجّه المحافظ بفصل منطقة حمامات السباحة عن الملاعب الرياضية، وتشغيلها بشكل تجريبي للتأكد من جميع إجراءات الأمن والسلامة، وإنهاء أعمال اللاند سكيب والنجيل الصناعي الخاص بالملاعب.
 
ووجّه بعمل ساحات انتظار للسيارات، وزراعة نخيل وأشجار مثمرة بالمساحات الفضاء، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لإنارة مدخل المجمع والشوارع الداخلية. 
 
كما وجّه بإنشاء بوابة إضافية للمجمع الحكومي المميكن واستكمال مسار الطريق بالناحية الغربية؛ للربط بالطريق الدائري، وتجميل المنطقة المحيطة بمدخل المطار.
 
 
 
 






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