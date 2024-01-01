محافظ القاهرة يتفقد منافذ البيع بالمنطقة الغربية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع بالمنطقة الغربية، للتأكد من توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطنين والتي تم تحديدها بموجب قرار د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وهى السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفى إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم التصدى بقوة لأي محاولات لإحتكار السلع الأساسية والإستهلاكية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

واستمع محافظ القاهرة خلال تفقده لمعارض ومنافذ السلع، إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار المرور اليومى لمراقبة إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكرى السلع الغذائية.

ورافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.