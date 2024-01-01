محافظ الغربية يجرى حركة تنقلات لوظائف قيادية بالمحلة وطنطا

وجاء في القرار رقم 1 لسنة 2024 بتولي محمد نبوي حنتوش سكرتير الوحدة المحلية لمجلس مدينة سمنود، نائبا لرئيس مركز ومدينة المحلة، تصعيد عبد الله محمد قويدح مدير الرقابة والمتابعة بحي ثان المحلة لمنصب نائب رئيس حي ثان المحلة.

كما شمل القرار، تولي محمد عبد الفتاح ابراهيم الخولي من العاملين بحي ثان طنطا منصب نائب رئيس حي ثان طنطا، وتولي سامي فتحي اسماعيل نجيه سكرتير حي أول طنطا منصب نائب رئيس حي أول طنطا، وتولي محمد سعيد محمد عبد المعطي قائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية اخناواي مركز طنطا منصب نائب رئيس حى أول المحلة.