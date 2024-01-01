اليوم السابع
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محافظ الغربية يجرى حركة تنقلات لوظائف قيادية بالمحلة وطنطا

الإثنين، 01 يناير 2024 08:05 م
محافظ الغربية يجرى حركة تنقلات لوظائف قيادية بالمحلة وطنطا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حركة تنقلات لوظائف قيادية لمناصب نواب رئيسا حي أول وثان طنطا، بعد أن تم تصعيد مجموعة من القيادات لتولي مناصب نواب رئيسا حي أول وثان طنطا وأول وثان المحلة.
 
وجاء في القرار رقم 1 لسنة 2024 بتولي محمد نبوي حنتوش سكرتير الوحدة المحلية لمجلس مدينة سمنود، نائبا لرئيس مركز ومدينة المحلة، تصعيد عبد الله محمد قويدح مدير الرقابة والمتابعة بحي ثان المحلة لمنصب نائب رئيس حي ثان المحلة.
 
كما شمل القرار، تولي محمد عبد الفتاح ابراهيم الخولي من العاملين بحي ثان طنطا منصب نائب رئيس حي ثان طنطا، وتولي سامي فتحي اسماعيل نجيه سكرتير حي أول طنطا منصب نائب رئيس حي أول طنطا، وتولي محمد سعيد محمد عبد المعطي قائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية اخناواي مركز طنطا منصب نائب رئيس حى أول المحلة.
 
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حركة تنقلات لوظائف قيادية 
 

 







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