محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية بمحور كمال عامر

كتبت - مرام محمد

الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور

. تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية اثناء تركيبها بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى بولاق الدكرور، مما أسفر عن سقوط حالة وفاة وإصابة 5 أفراد من المتواجدين بموقع العمل بإصابات طفيفة

واستمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث، والذين أكدوا للمحافظ اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامه بمحيط مواقع العمل وأن الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور.

وحرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على حالة المصابين بمستشفى أم المصريين بجنوب الجيزة وذلك للوقوف على حالتهم الصحية.

وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابين حتى تمام شفاءهم ومغادرتهم للمستشفى.

رافق المحافظ خلال تفقده اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومدير مديرية الشئون الصحية.

استمع محافظ الجيزة من الشركة المنفذة عن ظروف وملابسات الحادث



محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية (2)



موقع حادث انزلاق إحدى الكمرات الخرسانية