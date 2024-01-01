محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط المنطقة الأثرية

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بعدد من المحاور المرورية الهامة والمحيطة بالمنطقة الأثرية والمتحف المصرى الكبير، حيث تابع المحافظ موقف أعمال الرصف واللاندسكيب وتوفير المواقف الحضارية وساحات الانتظار ورفع كفاءة ودهان أسوار المنشآت والعقارات المحيطة بالمنطقة الأثرية.

يأتي ذلك فى إطار جولات محافظ الجيزة الميدانية لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية والمواصفات الهندسية والفنية ومراعاة الجانب الجمالى لمواكبة النهضة الحضارية التى تشهدها المحافظة، تنفيذًا للتكليفات الصادرة بشأن رفع كفاءة تلك القطاعات ضمن الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصرى الكبير.

ووجه المحافظ السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ببحث أية معوقات قد تواجه الأعمال وسرعة حلها بالتعاون مع الجهات المعنية لاستمرار العمل دون توقف مع مراعاة الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بمحيطها.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية للأعمال ميدانيًا ومنع إلقاء أى مخلفات بمحيطها ورفع ناتج الأعمال أولا بأول بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع مراعاة ما قد يستجد من أعمال تطوير أو توسعة ومنع أية مظاهر للعشوائية أعلى وبمحيط العقارات بالتنسيق مع الملاك.

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال التطوير بطريق المنصورية بقطاعات كفر غطاطى بحى الهرم وأبو رواش وكفر حكيم بكرداسة، حيث تابع المحافظ الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الخاص بالأرصفة والجزيرة الوسطى، مشددًا على رئيس حى الهرم ومركز ومدينة كرداسة برفع ناتج الأعمال وتشديد الرقابة على شركات الجمع السكنى للحفاظ على مستوى النظافة، وموجهًا مسؤلى الرى والصرف بالجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مأخذ صرف غطاطى والوحدات التجارية الخاصة بالمناطق الاستثمارية الحضارية المقامة على جانب الطريق، مشددًا على توفير كافة الخدمات بكل منطقة ودورات المياه لعدم الضغط على المناطق السكنية المحيطة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وعزة وهدان مدير الإدارة العامة للسياحة وأحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء ومسؤلى المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات المنفذة للأعمال.