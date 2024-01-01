محافظ الأقصر يستقبل سفير البوسنة والهرسك بمصر لبحث التعاون بالقطاع السياحى

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، السفير الدكتور ثابت سوباشيتش سفير البوسنة والهرسك لدى القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتناول الجانبان خلال اللقاء بحث إمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين محافظة الأقصر وإحدى مدن البوسنة والهرسك المشابهة.

وعبر سفير سفير البوسنة والهرسك عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر وما تمتلكه من مقومات سياحية متفردة، حيث تتلاقى فيها روعة المعالم الأثرية المختلفة مع جمال الطبيعة، معرباً عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والمعالم الأثرية التي شاهدها، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالسفير البوسني على أرض محافظة الأقصر، معربا عن تطلعه لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والصناعة والتعليم وتشجيع وزيادة حركة السياحة القادمة من البوسنة والهرسك إلى مدينة الأقصر.

وفى نفس السياق، بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ.