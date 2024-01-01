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متفاوتة الشدة وتغزر مساء.. الأرصاد الجوية تحذر 4 محافظات من الأمطار

الإثنين، 01 يناير 2024 10:34 ص
متفاوتة الشدة وتغزر مساء.. الأرصاد الجوية تحذر 4 محافظات من الأمطار حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى  أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - دمياط).
 
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: وتكون  الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب  الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري. 
 
ويشهد اليوم الاثنين،  شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة احيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.
 
ويشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين  : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.
 
 
 
 






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