ماذا تكشف البثور الموجودة في وجهك عن صحتك.. حبوب الجبهة ترتبط بمشاكل الهضم

كتبت فاطمة خليل

حبوب الجبهة الجبهة، التي غالبًا ما تمثل صحة الجهاز الهضمي، قد تسلط الضوء على تأثيرات الخيارات الغذائية أو التوتر أو أنماط النوم غير المنتظمة. حبوب الخدين قد يؤدي ظهور حب الشباب على الخدين إلى الكشف عن تفاصيل حول صحة الجهاز التنفسي أو العوامل البيئية أو مشاكل العناية بالبشرة. حبوب الذقن وخط الفك وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تقدم مناطق الذقن والفكين نظرة ثاقبة للتقلبات والاختلالات الهرمونية، والتي يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة مثل النظام الغذائي أو نمط الحياة أو حتى الاستعداد الوراثي. الوجه عبارة عن لوحة فنية تُكتب فيها قصة صحة كل شخص، و حب الشباب هو حالة جلدية شائعة، يظهر غالبًا كخريطة على هذه اللوحة، ويكشف عن أدلة معقدة حول التوازن الداخلي للجسم، وبحسب موقع "timesofindia"، تعمل خريطة وجه حب الشباب كأداة تشخيصية تكشف النقاب عن صحتك، إليك ما تشير إليه البثور الموجودة في مناطق مختلفة من وجهك.الجبهة، التي غالبًا ما تمثل صحة الجهاز الهضمي، قد تسلط الضوء على تأثيرات الخيارات الغذائية أو التوتر أو أنماط النوم غير المنتظمة.قد يؤدي ظهور حب الشباب على الخدين إلى الكشف عن تفاصيل حول صحة الجهاز التنفسي أو العوامل البيئية أو مشاكل العناية بالبشرة.وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تقدم مناطق الذقن والفكين نظرة ثاقبة للتقلبات والاختلالات الهرمونية، والتي يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة مثل النظام الغذائي أو نمط الحياة أو حتى الاستعداد الوراثي.

قال الدكتور أجاي رانا، طبيب الأمراض الجلدية والجراح وطبيب التجميل فى الهند : “إن فهم تضاريس الوجه لحب الشباب لا يقتصر فقط على معالجة العيوب على مستوى السطح بل يشمل نهج شامل يأخذ في الاعتبار الترابط بين أنظمة الجسم. ومن خلال فك تشفير خريطة الوجه هذه بدقة، لا يمكننا علاج الأعراض فحسب، بل يمكننا أيضًا كشف الأسباب الجذرية التي تظهر على الجلد. "