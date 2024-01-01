لو بتقعد كتير.. نصائح لتحسين صحة الأوردة الدموية والوقاية من الدوالي

كتبت فاطمة خليل

ربطت العديد من الأبحاث بين كثرة الجلوس وعدد من الأضرار الصحية مثل: السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكر وزيادة الدهون في الجسم، كما تؤثر أيضًا على صحة الأوردة الدموية، لذا في هذا التقرير نقدم بعض النصائح للحفاظ على صحة الأوردة الدموية وتجنب أضرار الجلوس لفترات طويلة خلال يوم عملك، بحسب موقع Beaumont.

قال الدكتور بول جريزينيا، أخصائي القصور الوريدي والدوالي في Corewell Health الأمريكية، إن الأوردة الدموية هي المفتاح لنقل الدم الفقير بالأكسجين عبر جسمك وإعادته إلى قلبك، وكذلك نقل الدم الغني بالأكسجين من رئتيك إلى قلبك.

وأضاف أن كثرة الجلوس قد تؤدي إلى ضعف الصحة الوريدية وتطور الأعراض والمضاعفات مثل الدوالي الوريدية وتقرح والتهاب الوريد والتورم والتهاب النسيج الخلوي.

تعتبر الدوالي أيضًا إشارة إلى أن الأوعية الدموية قد تكون في حالة سيئة.

بالنسبة لبعض الأشخاص، تعتبر الدوالي مجرد مشكلة تجميلية، لكنها مشكلة يجب أن تؤخذ على محمل الجد، لأن غالبًا ما تكون سببًا لألم الساق والتورم والإرهاق، من بين أعراض أخرى، وفي كثير من الأحيان، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل طبية أخرى أكثر خطورة.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن تحدد موعدًا لزيارة الطبيب.

نصائح لتحسين صحة الأوردة الدموية والوقاية من الدوالي

أوضح الدكتور جريزينيا إن الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة الأوردة، لذا من المهم أن تتحرك قدر الإمكان طوال يومك يمكنك تخصيص وقت لفترات راحة قصيرة للمشى في مكان عملك أو حتى في منزلك فقط.

هناك خطوات أخرى يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالدوالي وتدهور صحة الأوردة أيضًا.

- ارتداء الجوارب الضاغطة

- قم بتغيير وضعية وقوفك كلما أمكن ذلك

- ارفع ساقيك عندما يكون ذلك ممكنًا

- بالإضافة إلى ذلك، إذا وجدت نفسك تجلس لفترات طويلة من الوقت، فاجلس مع محاذاة الوركين والركبتين وثني ركبتيك بزاوية 90 درجة يمكن أن يساعد هذا الوضع المستقيم، إلى جانب الكرسي ، في الحفاظ على وضعية جيدة وصحة الأوردة.