لص إطارات السيارات بالعمرانية يعترف: نفذت 6 جرائم سابقة وبعتها لمخازن الخردة

كتب سليم على

أدلى سائق باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الجيزة، تفيد قيامه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة إطارات السيارات وبيعها لدى عميليه سيئا السمعة مالكى مخزن خردة في منطقة العمرانية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بإرتكابه 6 وقائع بدائرة القسم مستخدما أدوات (كوريك، مفتاح صليبة، مفتاح)، لافتا إلى أنه نفذ عمليات السرقة في الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المواطنين في الشوارع ويقوم بفك الإطارات وتحميلها على تروسيكل وبيعها لدى عميليه "سيئا النية" (مالكى مخزن خردة) أمكن ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.