لجنة من نقابة المهندسين تُعاين مقر فرعية الوادى الجديد لتطويره

كتبت ـ آية دعبس

أجرت لجنة متخصصة من شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة ، يترأسها المهندس أحمد حشيش- رئيس شعبة الهندسة المدنية، أمس الأحد، زيارة لمحافظة الوادي الجديد؛ لمعاينة مقر النقابة الفرعية بمدينة الخارجة؛ لإعداد تقرير فني بشأن تطويره ورفع كفاءته.

وخلال الزيارة، التقت اللجنة المهندس ياسر عمر بخيت- رئيس النقابة الفرعية بالوادي الجديد، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، حيث قامت اللجنة بعمل معاينة ظاهرية للمبنى والاطلاع على اللوحات الإنشائية والمعمارية، وطلبت اللجنة بعض التقارير والبيانات، إذ تعمل اللجنة على إعداد تقرير فني بشأن حالة صلاحية وكفاءة المبنى، بجانب الوقوف على مدى إمكانية تعديل الأدوار بمقر النقابة، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة مبنى نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد.

شارك في الزيارة وفد من أعضاء اللجنة، ضم كل من: الدكتور المهندس محمد عبد الغني- رئيس شعبة الهندسة المدنية الأسبق وعضو اللجنة الاستشارية العليا بالنقابة، والدكتور المهندس شحاتة الضبع- بكلية الهندسة جامعة أسيوط وعضو اللجنة الاستشارية العليا، والمهندس مايكل البدراوي- أمين مساعد الشعبة المدنية، والمهندس علي جلال- عضو الشعبة المدنية.