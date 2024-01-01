اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يناير 2024 04:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

كبسولة × القانون.. الجنايات يجوز لها استخدام الرأفة مع المتهمين.. تفاصيل

الإثنين، 01 يناير 2024 04:00 ص
كبسولة × القانون.. الجنايات يجوز لها استخدام الرأفة مع المتهمين.. تفاصيل محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستخدم الجنايات خلال احكامها في بعض القضايا الرأفة مع المتهمين، فقد تبدل عقوبة حكم إعدام بمؤبد أو مشدد، أو حكم سجن بحبس، طبقا لحقها المخول في المادة 17 من قانون الجنايات طبقا لأحدث تعديلاته.

ونصت المادة 17 من قانون العقوبات على: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.







الرأفة من المحكمة

قانون العقوبات

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة