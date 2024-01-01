اليوم السابع
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قطع المياه عن مدينة حدائق أكتوبر لمدة 18ساعة بسبب إصلاح الخط الرئيسى

الإثنين، 01 يناير 2024 11:36 ص
قطع المياه عن مدينة حدائق أكتوبر لمدة 18ساعة بسبب إصلاح الخط الرئيسى صنبور مياة شرب - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن قطع المياه عن المدينة لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024 وحتي الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 3/1/2024، نظراً لإجراء اعمال اصلاح تسريب في خط المياه GRP قطر 1100 مم الخارج من محطة المياه المغذي لقطاع كبير من المدينة مما يستدعي إجراء أعمال الصيانة وتركيب مواسير بطول 20 مترا.
 
وأكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم عودة المياه مجرد إنهاء أعمال الإصلاح ، مشددا علي ضرورة تدبير المواطنين احتياجاتهم من المياه عن تلك الفترة.
 
 






وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق اكتوبر

قطع المياه




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