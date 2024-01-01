اليوم السابع
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قانون زواج المثليين يدخل حيز التنفيذ فى إستونيا

الإثنين، 01 يناير 2024 11:12 م
قانون زواج المثليين يدخل حيز التنفيذ فى إستونيا إستونيا
أحمد علوى

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دخل قانون زواج المثليين حيز التنفيذ فى إستونيا فى 1 يناير، وهو ينص على إمكانية الزواج بين شخصين بالغين بغض النظر عن جنسيهما، حسبما ذكر التلفزيون الرسمى الحكومي.

وجاء فى البيان: "وفقا للقانون الذى دخل حيز التنفيذ، يمكن لشخصين بالغين الآن الزواج بغض النظر عن جنسهما".

واعتمد البرلمان الإستونى هذا القانون فى يونيو من هذا العام على أن يدخل حيز التنفيذ فى مطلع العام.

وفى أوائل نوفمبر، تم تمرير قانون مماثل من قبل برلمان لاتفيا المجاورة، وتنص التعديلات الجديدة على إمكانية التسجيل القانونى للزواج بين البالغين، بما فى ذلك الأزواج من نفس الجنس.

 

 

 







استونيا

المثليين فى استونيا

زواج المثليين



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