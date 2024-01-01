فريق كاراتيه "منيا القمح التعليمية" يرفع اسم الشرقية رياضيا.. صور

الشرقية - فتحية الديب

تعتبر لعبة الكاراتيه من أكثر الألعاب الرياضية تشعبا، وقد تميزت مدرسة منيا القمح الرياضية بمحافظة الشرقية، بفريق كاراتيه قوى يرفع اسمها فى المحافل الرياضية، حيث نجح أحد طلابها بالمرحلة الثانوية "عبد الرحمن هشام"، أن يصبح عضو منتخب مصر للناشئين فى لعبة الكاراتيه، و4 من زملائه ضمن أبطال فريق محافظة الشرقية الأول فى لعبة الكاراتيه.

وقال محمد عبد المنعم مجاهد، موجه ثانوى بإدارة منيا القمح التعليمية، ومشرف على فريق الكاراتيه بمدرسة منيا القمح الرياضية، أنه تم إنشاء فريق الكاراتيه فى المدرسة منذ 5 سنوات، وحقق نجاحات مبهرة والعام الماضى قربنا من دخول المربع الذهبى بحصول أربعة طلاب من فريق الكاراتيه منهم "أحمد طارق الدميري" على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى بطولة الجمهورية للكاراتيه وهذا العام حصل " عبد الرحمن هشام " على المركز الثالث بالجمهورية وفوزه فى تصفيات مصر بفوزه أصبح عضو أساسى لمنتخب مصر للناشئين، وتم حصولنا على المركز الأول على مستوى المحافظة، وأرجع التفوق الرياضى الذى حققه الفريق للدعم الكامل وتذليل كل العقبات وتوفير كافة الخدمات من القائمين على العملية التعليمية داخل محافظة الشرقية إدارة منيا القمح التعليمية.

فيما أضاف كابتن يحيى زكريا بدوى، مدرب الكاراتيه بالنادى الأهلى، وبطل مصر السابق والحاصل على بطولة العالم للأندية فى مصر منذ عامين، ومدرب كاراتيه فريق المدرسة الرياضية بإدارة منيا القمح، أنه يعكف على تدريب الفريق منذ عامين وحقق أول بطولة للفريق بالفوز اول الجمهورية ببطولة المدارس الرياضية فى نشاط الكارتيه، ثم حصد المركز الاول فى بطولة المدارس الرياضية على مستوى الشرقية، وثانى الجمهورية، ثم أول الشرقية فى الموازين وحاليا ننافس على مستوى الجمهورية.

وقال عبد الشافى حسن، مدير الإدارة التعليمية بإدارة منيا القمح، أنه تم إنشاء المدرسة الرياضية عام 1988 وتعد من أقدم المدارس الرياضية على مستوى الشرقية من 3 مدارس رياضية على مستوى المحافظة، وبفضل جهود المدربين بها وإدارة المدرسة وتوجيه التربية الرياضية، تقدم لها هذا العام 280 طالبا للالتحاق بالصف الأول الإعدادى، لأنها إلى جانب الشق التعليمى ودراسة مناهج وزارة التربية والتعليم، تهتم بالشق الرياضى بتدريب وتأهيل الطلبة رياضيا فى الألعاب المختلفة على أيدى خبراء دوليين متخصصبن، وتوفر له كل المنشآت الرياضية لممارسة نشاطهم الرياضى التخصصى، منوها أن السبب وراء زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالصف الاول الاعدادى هذا العام بالمدرسة الرياضية يرجع إلى البطولات التى حققها طلاب المدرسة أو البطولات الجماعية، التى ترعاها المدرسة حتى انها تم خدماتها للطلاب الموهوبين رياضيا من أبناء الإدارة من خارج المدرسة الرياضية، ويتم تقديم الدعم لهم ورعايتهم رياضى لكى يكونوا نواة المستقبل.

وقال هشام عطية عبد الله، موجه أول تربية رياضية إدارة منيا القمح، إن قسم الكاراتيه من ضمن ستة أقسام بالمدرسة، وقسم الكارتيه كل عام يحقق بطولات متعددة كاول الشرقية وأول الجمهورية، وهذا يدعو للفخر ورفع اسم المدرسة عاليا

وقال محمود جمال، مدير المدرسة الرياضية بمنيا القمح، إن المدرسة الرياضية بمنيا القمح حققت طفرة كبيرة رياضيا فى نشاط الكاراتيه بفضل المدربين وبفضل اولادنا ومستواهم المشرف والدعم الكامل من القائمين على العملية التعليمة داخل إدارة منيا القمح التعليمية.



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فريق-الكارتيه



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