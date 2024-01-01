فحص 228 منشأة و538 محضر حرق مخلفات زراعية.. أبرز جهود جهاز البيئة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور مجدى الحصرى، مدير جهاز شئون البيئة فى الشرقية ، إنه أجرى التفتيش على 228 منشأة صناعية، وفحص عدد 3299 سيارة، وتحرير 538 محضر حرق مخلفات زراعية، وتنفيذ 770 نشاطًا توعيًا وتقييم 1452 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئى (أ - ب) وفحص 125 شكوى بيئية.

أوضح مدير الجهاز أنه خلال العام الماضي 2023، تم التفتيش على (228) منشأه صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

وتحقيقاً للتنمية المستدامة، وفى مجال دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم الأثر البيئي لعدد ( 1452 ) نشاط لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئى (أ- ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة ونشر الوعى البيئى لدى فئات المجتمع المتنوعة (المرأة - الشباب - المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية - طلبة المدارس والجامعات ) وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية (الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة – الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة...) قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 770 نشاط توعوى ما بين (ندوات توعوية - ورش عمل - حملات توعية ).

وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها (التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة - ترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية - الحد من استخدام البلاستيك..).

وفى مجال الحفاظ على جودة الهواء تم تنفيذ (45) حملة لفحص عوادم السيارات بمركزى بلبيس والزقازيق وتم فحص 1089 سيارة تعمل بالبنزين حيث تبين مطابقة 1068 سيارة ومخالفة 21 سيارات ، كما تم فحص 2210 سيارة تعمل بالسولار حيث تبين مطابقة 1730 سيارة ومخالفة 480 سيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994والمعدل برقم 9 لسنة 2009.

كما تم تكثيف حملات المرور بنطاق المحافظة لمنع حرق المخلفات الزراعية وتم تحرير (538) محضر مخلفات زراعية بمراكز (لزقازيق وابوحماد وبلبيس وكفر صقر واولاد صقر) طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنه 2020.

واستجابة لشكاوى المواطنين فى مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ، قامت ادارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص عدد 125شكوى بيئية متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.