فتح باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل للتسكين لوظائف المعلمين 15 يناير

كتب محمود طه حسين

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه في إطار تنفيذ الإجراءات اللازمة لنقل"التسكين" شاغلى وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها وذلك وفقا للمادة رقم 72 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012، يتم التنبيه على شاغلي وظائف التعليم في نطاق المديريات بالتعاون في مراعاة الشروط وتنفيذ الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى وظائف المعلمين على النحو التالي :

- يتم فتح باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل التسكين إلى وظائف المعلمين عبر موقع بيانات كادر المعلم: https://academy.emis.gov.eg/ وذلك اعتبارا من 2024/1/15 وحتى 2024/5/30 للفئات التالية :

- الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 2021/12/31 وما قبلها ( الذين لم يسبق لهم النقل ( التسكين إلى وظائف المعلمين.

- الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007م الذين أمضى كلا منهم سنتين على الأقل فى تعيينه حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 2021/12/31 وما قبلها ) ولم يسبق لهم النقل.

- (التسكين) إلى وظائف المعلمين على أن يكونوا من خريجي كليات التربية أو حاصلين على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة دبلوم عام في التربية ويستثنى من شرط التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائي.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على أنه يراعى أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل ، ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإعارة أو الإجازة ويتعين على إدارة شئون العاملين وإدارة الإحصاء بالإدارات التعليمية والمديريات مراجعة ذلك من واقع ملف خدمة المعلم والأخصائى.