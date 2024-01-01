غلق 69 منشأة وضبط 5352 حالة إشغال متنوع فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وقد أسفرت الحملات عن غلق عدد 69 منشأة، والتحفظ على عدد 5352 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3154 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محالّ وفرض غرامات فورية تقدر ب مليون و11 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.