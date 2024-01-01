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طقس اليوم.. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب والصغرى بالعاصمة 14 درجة

الإثنين، 01 يناير 2024 08:00 ص
طقس اليوم.. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب والصغرى بالعاصمة 14 درجة الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
 
كما يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
ومتوقع اليوم أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60% تقريبا، تغزر مساء على مناطق من الأسكندرية البحيرة - كفر الشيخ - دمياط، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 تقريبا على فترات متقطعة.
 
وحالة البحرين، البحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1) 1.75 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.
 
 
 






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