طقس الخليج.. معتدل بالكويت وغائم فى السعودية والإمارات والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة."

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس الإثنين، صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً على الجزر و بعض المناطق الساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح اليوم مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً.

الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 05:48

الجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:06

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثاني عند الساعة 00:58

الجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:14

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل، مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، غائم جزئياً أحياناً وبارد نسبياً خلال الليل .

الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر . درجة الحرارة العظمى 24 م درجة الحرارة الصغرى 17 م، الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 30 %