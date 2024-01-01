ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم 513 لفافة هيروين و4 طرب حشيش وأسلحة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز كفر الشيخ، من ضبط 4 عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، بتوجيهات مدير أمن كفر الشيخ,

وضبطت مباحث كفر الشيخ «أ.إ.أ»،31 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى عدد من قضايا المخدرات وحيازة أسلحة نارية وبحوزته سلاح ناري عبارة عن «فرد خرطوش»، وطلقة من ذات العيار و100 لفافة هيروين، وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وضبطت «م.ر.ي.م»، 30 سنة، عاطل، له معلومات جنائية، وبحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات و 209 لفافة هيروين و16 كيس أبيض شفاف وبداخله مادة بيضاء يشتبه كونه مخدر الشابو وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ مالي.

كما ضبطت مباحث كفر الشيخ، «أ.ع.إ»، 51 سنة، ويقيم ميت علوان، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، و 2 طلقة و4 طربة حشيش، و25 قطعة من نفس الجوهر وسلاح أبيض «مشرط»، و2 محمول وسيارة ملاكي ملك المتهم.

وضبطت مباحث كفر الشيخ «م.ص.ز» 49 سنة، عاطل، له معلومات جنائية، ويقيم الحمراوي بدائرة المركز، وبحوزته 44 كيس أبيض بداخله مادة بيضاء اللون يشتبه في كونه مخدر الشابو، و 204 لفافة هيروين وسلاح ناري «فرد خرطوش»، و4 طلقات نارية، وميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف والسيارة لسهل الاتصال والتنقل بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.