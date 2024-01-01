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ضبط 2 طن مكرونة مجهولة المصدر داخل مخزن فى طنطا

الإثنين، 01 يناير 2024 10:58 ص
ضبط 2 طن مكرونة مجهولة المصدر داخل مخزن فى طنطا حملة تموينية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية بمركز ومدينة طنطا لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجارى وجشع التجار ضمت مهندس احمد ورد وخالد زكى المفتشون بإدارة الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن مكرونة مجهولة المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية بناحية مركز ومدينة طنطا، كما تمكنت من ضبط 5000 عبوة لوليتا بدون بيانات مشتبه فى صلاحيتها بأحد مصانع العصائر بمركز ومدينة طنطا، وتحرير محاضر جنح بالمخالفات واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

 







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