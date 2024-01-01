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ضبط 161 قطعة سلاح و325 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 01 يناير 2024 01:39 م
ضبط 161 قطعة سلاح و325 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (325) قضية مخدرات ، (161) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (70177) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" – 56 زجاجة مشروبات كحولية).. بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين)  وكذا ضبط ( 6 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين ( لـ 6 منهم معلومات جنائية).






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