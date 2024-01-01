اليوم السابع
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ضبط 1500 قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

الإثنين، 01 يناير 2024 01:39 م
ضبط 1500 قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية ضبط ألعاب نارية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل بالإسكندرية لحيازته قرابة 1500 قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ، وبحوزته (1460 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 دفتر للحسابات والأسعار)، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.






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