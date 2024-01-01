اليوم السابع
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ضبط المتهم بتداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء

الإثنين، 01 يناير 2024 01:42 م
ضبط المتهم بتداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الإفتراضية".
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب لتجارة كاميرات المراقبة ، مقيم بدائرة مركز شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (لاب توب – هاتف محمول) بفحص الأجهزة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى ، بمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 






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