ضبط المتهمين بالتعدى على شخص بالدقهلية بسبب فتاة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو ومنشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن استغاثة بعض الفتيات بأحد أصحاب محال الآثاث لقيام بعض الشباب بمعاكستهن أثناء سيرهن أمام المحل خاصته، وحال قيامه بمنعهم تعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته بالوجه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/12/2023 تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من (مالك محل آثاث مكتبى - مقيم ببندر السنبلاوين) يتضرر خلاله من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز)..لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وقطعة حجرية كانت بحوزة أحدهم، وإحداث إصابته بسحجات وكدمات بالوجه، لقيامه بمنعهم من معاكسة بعض الفتيات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.