اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يناير 2024 10:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال جلسات شهر ديسمبر على رأسها "الموارد الأساسية"

الإثنين، 01 يناير 2024 09:11 ص
صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال جلسات شهر ديسمبر على رأسها "الموارد الأساسية" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر ديسمبر الماضي، ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 7.4%، أعقبه قطاعا التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 7.1%، يليهما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.4%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 5.4%، 5.2%، 5%، على التوالي.
 
وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه بنسبة 2.8%، 2.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.1%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.1%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.7%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 0.3%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.2%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 43 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.136 تريليون جنيه إلى 1.168 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 342.7 مليار جنيه إلى 347.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.






اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

قطاعات البورصة

الموارد الاساسية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة