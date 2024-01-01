صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال جلسات شهر ديسمبر على رأسها "الموارد الأساسية"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات شهر ديسمبر الماضي، ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 7.4%، أعقبه قطاعا التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 7.1%، يليهما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.4%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية، ومواد البناء بنسبة 5.4%، 5.2%، 5%، على التوالي.

وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه بنسبة 2.8%، 2.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.1%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.1%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.7%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 0.3%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 43 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.136 تريليون جنيه إلى 1.168 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 342.7 مليار جنيه إلى 347.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.