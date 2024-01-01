صحيفة نيجيرية : الحرب في غزة ستستمر خلال العام الجديد

أ ش أ

ذكرت صحيفة "فانجارد" النيجيرية أن استمرار الحرب فى غزة سيكون هو السمه الغالبة الممتدة على مدار العام 2024 بتداعياتها المتلاحقة على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا .



و أشارت الصحيفة في صدر صفحاتها على تصريحات الناطق العسكري الإسرائيلي الى اكد فيها " استمرار الحرب بلا هواده على حماس فى غزة خلال العام 2024 " وذلك فى وقت قالت فيه الصحيفة النيجيرية إن القصفات الجوية الاسرائيلية ظلت متواصلة على المناطق المدنية فى قطاع غزة و أنه بينما كان العالم يطفى انواره عند منتصف ليل أخر أيام العام 2023 كانت غزة و كذلك تل أبيب منطفئة انوارهما لسبب اخر وهو الهجمات الجوية الاسرائيلية و الرشقات الصاروخية الحمساوية التى طالت عمق اسرائيل .



و نقلت الصحفية النيجيرية عن دانيال هجاري الناطق باسم الجيش الاسرائيلى قوله فى رسالة " العام الميلادى الجديد " ان 300 الفا من قوات الاحتياط الاسرائيلية سيتم سحبهم من ميادين القتال " بهدف اعادة الاستعداد و التأهل لخوض حرب جديدة قادمة في 2024 " بعدما تبين ان العمليات العسكرية التى انطلقت منذ السابع من اكتوبر الماضى بينت الحاجة الى التخطيط لمهام عملياتية اضافية سيكون متعينا القيام بها على مدار العام 2024 .



كما نقلت الصحيفة النيجيرية عن تقرير لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية ( ا . ف . ب ) قوله انه شاهد منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية وهى تتصدى لرشقات حماس الصاروخية في منتصف الليلة الماضية فى سماء تل ابيب مما اصاب محتفلين اسرائيليين بمقدم العام الجديد بحالة من الذعر .



ووصفت الصحيفة النيجيرية الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة بأنها "ضربات انتقامية فى مجملها " و اسفرت عن مصرع 21 الفا و 822 قتيلا و مصابا معظمهم من النساء و الأطفال فيما بلغت محصلة القتلى من القوات الإسرائيلية 172 قتيلا بحسب البيانات الصادرة عن الجانب الاسرائيلى