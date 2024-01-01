صحف عربية تبرز تحقيق "اليوم السابع" عن سرقة إسرائيل لأعضاء الفلسطينيين: مرعب

كتب: أحمد جمعة

أبرزت صحف عربية تونسية وبحرينية، التحقيق الاستقصائي الذي كشفت فيه "اليوم السابع"، سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال لفترات طويلة، مؤكدة أن ما كشفت "اليوم السابع" في تحقيقها المنشور في عددها الورقي يوم الجمعة الماضية بـ"المرعب".

ونقلت صحيفة الشروق التونسية في عددها الورقي أجزاء من التحقيق الاستقصائي لـ"اليوم السابع" ونقلت تصريحات المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال تعليقًا على التحقيق الاستقصائي، مؤكدًا أن إسرائيل تتعمد احتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين، موضحًا أن تل أبيب لها تاريخ طويل في القيام بهذه الممارسات.

وعلق نزال على التحقيق الاستقصائي الذي نشرته "اليوم السابع" بالقول: "هناك 10 آلاف مفقود فلسطيني مسجل في غزة غالبيتهم تحت الركام، وهناك مفقودون مصيرهم مجهول إلى الآن، موضحًا أنه تحوم حول حكومة الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الشبهات، بارتكاب جرائم حرب".

ونشرت "اليوم السابع" الجمعة الماضية تحقيقًا استقصائيًا يوثق سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين احتجزتهم لفترات طويلة.

وكشف الدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار فى رفح، عن "سرقة جيش الاحتلال الإسرائيلى لأعضاء الشهداء الفلسطينيين الذين سلمهم يوم 26 ديسمبر الجاري".

وأكد الدكتور الهمص أن "الجيش الإسرائيلي أرسل شاحنة جثامين شهداء فلسطينيين كانوا محتجزين لديها، مشيرًا إلى أن الروائح من الصعب احتمالها حيث تم أخذ الجثامين، وهي عبارة عن أشلاء لجثامين فى أكياس زرقاء اللون، وكل الجثث بلا أعضاء ومحشوة بالرمال.

وكشف مدير مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار، عن وجود جثامين لشهداء فلسطينيين تم فتح بطونهم بشكل طولي"، موضحا أن "المستشفى وثق حالة الجثامين من خلال تصويرها وتوثيق وضعها بعد استلامها"، مؤكدا أن "احتجاز الجثامين وسرقة أعضاء بشرية للشهداء الفلسطينيين هي جريمة حرب، مطالبا بمحاسبة إسرائيل".

ووصف مدير المستشفى ما شاهده بأنه "مرعب ومخيف، ويدلل على مدى بشاعة الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الأحياء والأموات".

الشروق التونسية