اليوم السابع
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الإثنين، 01 يناير 2024 08:23 م
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صحتك بالدنيا.. ترتيب ظهور أعراض متغير JN.1 لكورونا.. دايت الثلج أغرب ريجيم يجعلك تتناول المياه المجمدة لحرق الدهون.. الشمس وضوء النهار أفضل علاج لاكتئاب الشتاء.. واعرف أنواع السرطان

الإثنين، 01 يناير 2024 08:00 م
صحتك بالدنيا.. ترتيب ظهور أعراض متغير JN.1 لكورونا.. دايت الثلج أغرب ريجيم يجعلك تتناول المياه المجمدة لحرق الدهون.. الشمس وضوء النهار أفضل علاج لاكتئاب الشتاء.. واعرف أنواع السرطان متغير كورونا الجديد
كتبت فاطمة خليل

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نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، ومتغير JN.1 لكورونا وترتيب ظهور الأعراض، علاوة على أنظمة إنقاص الوزن والريجيم وأفضل علاج لاكتئاب الشتاء وأسباب الصداع في الشتاء.

اعرف ترتيب ظهور أعراض متغير JN.1 لكورونا.. تبدأ بالتهاب الحلق

دايت الثلج.. أغرب ريجيم يجعلك تتناول المياه المجمدة لحرق الدهون

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متغير كورونا الجديد

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