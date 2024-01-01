"صحة غزة": 156 شهيدًا و246 مصابا في 13 مجزرة خلال 24 ساعة

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة راح ضحيتها 156 شهيدًا وأصيب فيها 246 آخرون، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وقال المُتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة- في مؤتمر صحفي في اليوم الـ87 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة- إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 21 ألفا و978 شهيدًا و56 ألفا و697 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، مُبينًا أن 70% من ضحايا العدوان هم الأطفال والنساء.



وأضاف القدرة، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 326 كادرًا صحيًا، وتدمير 104 سيارات إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وأشار إلى أنه بعد كشف حجم الدمار في شمال غزة، تبين أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية، وخروج 30 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل 99 كادرًا صحيًا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف قاسية والتعرض للبرد الشديد والاستجواب تحت التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والعطش وعدم النوم.



وتابع إن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأممية الشريكة؛ لإجراء تدخلات فاعلة وعاجلة تضمن إعادة تشغيل مُجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة بعد الدمار والتخريب الممنهح الذي لحق بها.

في السياق.. قالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني بقطاع غزة، إن 15 شخصًا على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون، مُعظمهم من النساء والأطفال، في قصف استهدف منزلا في دير البلح وسط القطاع.



كما استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم "النصيرات" وسط القطاع، كذلك أصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة "خان يونس" جنوبي القطاع.



وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرونفي قصف إسرائيلي لمنزلين في دير البلح، كما استشهد 9 أشخاص وأصيب العشرات، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس منذ الصباح.