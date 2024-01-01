صحة الدقهلية: بدء بتفعيل ركن المشورة فى 20 وحدة صحية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء بتفعيل ركن المشورة (برنامج CCD) فى 5 إدارات بواقع 20 وحدة صحية من وحدات التطوير بمنشأت الرعاية الأساسية وذلك ابتداءا من يناير 2024.

وأكد مكين أن البرنامج يهدف إلى متابعة تطور ونمو الطفل من سن يوم حتى 5 سنوات، وكيفية تقديم المشورة الصحيحة لمقدم الرعاية، من خلال تعليم وتثقيف مقدم الرعاية للتعامل مع الطفل بطريقة مباشرة و تقييم اللعب والتواصل و الحفاظ عليه من مرض التوحد و من خلال أيضا تقييم التطور والنمو و التقييم التغذوي المتكامل للحفاظ علي صحة الطفل و الحفاظ عليه من الحوادث المنزلية والعنف والإهمال.

بدوره كشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أن منشأت الرعاية الأساسية التى سيتم تفعيل البرنامج بها هى:

1-إدارة المنصورة ( مركز طب اسرة البرامون ، شها ، كوم الدربي، برق العز )

2- إدراة طلخا ( كتامة ، بساط ، بطره ، ميت الكرماء )

3- إدارة ميت غمر (أوليلة ، كوم النور ، كفر المقدام ، ميت محسن )

4- إدارة أجا (منية سمنود ، سنجيد ، صهرجت الصغري ، شبراويش )

5- إدراة شربين (وحدة طب الأسرة بالحصص ، ابو جلال ، كفرالوكالة ، الأحمدية )

ولفت الطنبولى، إلى أنه تم تدريب فرق العمل بوحدات التطوير المذكورة بمنشآت الرعاية الاساسية وذلك استعداداً لتفعيل المرحلة الاولى وسيتم تفعيل البرنامج بباقي وحدات التطوير خلال شهرين وباقي وحدات الرعاية الأساسية تباعا إلى جانب 60 فرداً من الفرق الطبية بالإدارات ومركز المعلومات بالمديرية والإدارات المذكورة عاليه لإدخال البيانات الكتروني علي سيستم الوزارة ومتابعة المؤشرات وتحسين الأداء اول بأول.

جاء ذلك بناءا على تعليمات تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتفعيل ركن المشورة (برنامج CCD)