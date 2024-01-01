صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية

كتب عبد الوهاب الجندى

دوت صافرات الإنذار فى مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت الإذاعة العبرية، منذ قليل اليوم الإثنين.

وغالبا ما يتم استهداف تلك المستوطنات بصواريخ الفصائل الفلسطينية، ردا على المجازر التى ترتكتبها قوات الاحتلال الإسرائيلية فى غزة.

وقد أعلنت أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 21 ألفًا و978 فلسطينيًا لقوا حتفهم فى الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر، موضحة أن 156 قضوا وأصيب 146 آخرون فى الساعات الـ 24 الماضية.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، فى مؤتمر صحافى، إن عدد المصابين ارتفع إلى 56 ألفًا و697 شخصًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل قتلت 326 من العاملين فى مجال الرعاية الصحية، واستهدفت 150 مؤسسة صحية، وتسببت فى خروج 30 مستشفى من الخدمة، كما دمرت 104 من سيارات الإسعاف.