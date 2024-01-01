وقال شي ، في رسالته بحسب وكالة الأنباء الصينية شينخوا ، إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة حدث رئيسي في تاريخ العلاقات الثنائية والدولية .. مشيرا إلى أنه على مدى السنوات الـ 45 الماضية، مرت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بتقلبات ومضت قدما بشكل عام، الأمر الذي لم يعزز رفاهية الشعبين فحسب، بل عزز أيضا السلام والاستقرار والرخاء في العالم.

وأضاف أن التاريخ أثبت بالفعل وسيظل يثبت بشكل كامل أن الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين هو الطريق الصحيح للصين والولايات المتحدة للتوافق مع بعضهما البعض كدولتين كبيرتين.. مع ضرورة أن يكون هذا هو اتجاه الجهود المشتركة التي تبذلها الصين والولايات المتحدة في العصر الجديد.

وأشار شي إلى أنه وبايدن، خلال اجتماعهما في سان فرانسيسكو، وضعا "رؤية سان فرانسيسكو" الموجهة نحو المستقبل، والتي ترسم مسار تنمية العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.. داعيا إلى التنفيذ الجاد للتفاهمات والنتائج المشتركة المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وشدد شي على استعداده للعمل مع بايدن لمواصلة توجيه مسار العلاقات الصينية الأمريكية، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، ويعزز قضية السلام والتنمية في العالم.

من جانبه، قال بايدن ، في رسالته، إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1979، سهلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين الرخاء والفرص للولايات المتحدة والصين والعالم.

وأكد أنه ملتزم بإدارة هذه العلاقة المهمة بمسؤولية، مضيفا أنه يتطلع إلى مواصلة دفع العلاقات الأمريكية الصينية على أساس التقدم الذي أحرزه أسلاف الزعيمين ومن خلال الاجتماعات والمناقشات المتعددة بين رئيسي البلدين.