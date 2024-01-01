شمال سيناء تستعد لاستضافة 3 سباقات للهجن فى 2024

شمال سيناء ـ محمد حسين

يستعد الاتحاد المصري لرياضة سباقات الهجن بتنظيم عدد من السباقات على أرضية ميدان الهجن على بمدينة العريش، وميدان سباقات الهجن بوسط سيناء خلال عام 2024.

قال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة سباقات الهجن، إنه وُضِع مخطط البطولات والمهرجانات الخاصة بسباقات الهجن لموسم عام 2024، وجارى التنسيق لإقرارها مع محافظة شمال سيناء.

وأوضح أن هذه الفعاليات تتضمن بطولة تنشيطية بمضمار نادي الهجن المصري الكيلو 21 غرب مدينة العريش يوم 5 فبراير 2024 م، وبطولة تنشيطية بميدان العودي بوسط سيناء يوم 20 فبراير 2024 م ، وفعاليات مهرجان عيد سيناء للهجن في الفترة من 25 إلى 26 أبريل 2024 م بمضمار نادي الهجن المصري الكيلو 21 غرب مدينة العريش، احتفالا بالعيد القومي لتحرير سيناء.

يذكر أن محافظة شمال سيناء شهدت خلال عام 2023 العودة رسميا لتنظيم فعاليات سباقات الهجن بعد توقفها لنحو 10 سنوات ونظمت فعاليات رئيسية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر وتحرير سيناء، وبطولات تنشيطية على مدار العام، خلالها جمعت رياضة سباقات الهجن بالعريش مجددا عشاقها على ساحل العريش، وإعادة المجد للسباقات والتنافس على أول أشواطها.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن سباقات الهجن تضيف رواجًا اقتصاديًا وتجاريًا وسياحيًا في مدينة العريش، لافتا أن نادي الهجن الرياضي المصري هو أول ناد لسباقات الهجن في مصر أُشْهِر في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت إلى كل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية، كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربي، وجمهورها من المتابعين.

يذكر أن محافظة شمال سيناء كانت من بين أول المحافظات التي تم فيها إنشاء ناد و مضمار للهجن في منطقة الكيلو 17 غرب العريش، بالإضافة إلى إنشاء مضمار آخر في وسط سيناء، و شهد الميدان العريش مؤخرًا تجهيزات لرفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادي، بالإضافة إلى تجريد الطريق المؤدي للنادي وإزالة الرمال من عليه، وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية.

ومضمار السباق في هذا المكان مخصص بعرض 20 مترًا في طول 8 كيلومترات، ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات في مصر بينما تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف متر مربع.