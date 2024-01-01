شرم الشيخ تتلألأ.. محافظ جنوب سيناء فى جولة تفقدية ويهنئ سائحين بالعام الجديد

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أجرى اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية قام خلالها بالمرور علي عدد من الفنادق السياحية بشرم الشيخ، ومنطقة نبق السياحية، وتفقد الاستعدادات الخاصة بأعياد الكريسماس وقدوم عام ميلادي جديد 2024 .

وحرص المحافظ خلال الجولة التي استمرت منذ مساء أمس حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على تهنئة السائحين وجميع الزائرين للمدينة بمناسبة الاحتفال بالكريسماس وقدوم عام جديد.

وأثنى المحافظ على كافة الاستعدادات بالمدينة التي شملت أعمال التجميل والنظافة والانارة، كما أشاد بالقطاع السياحي بالمدينة الذى أتم استعداداته لاستقبال الزائرين من كافة الجنسيات.

وتلألأت مدينة شرم الشيخ بالأنوار والإضاءات الجذابة منذ إطلاق أنوار سوهو سكوير أواخر نوفمبر الماضي،ثم باقي الفنادق قبل نهاية العام 2023 والطرق والشوارع.