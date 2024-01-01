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شاهد محطات المترو الجديدة من محور روض الفرج لشارع السودان.. فيديو

الإثنين، 01 يناير 2024 11:24 ص
شاهد محطات المترو الجديدة من محور روض الفرج لشارع السودان.. فيديو المترو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع التشغيل التجريبي بجمهور، لـ 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والذى تم تشغيلها مع بداية العام الجديد. 
 
وبدأت وزارة النقل، اليوم الاثنين، تشغيل 6 محطات مترو جديدة الجمهور، تجريبى بجمهور، هي (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج ). 
 
وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة فقد تقرر بدءا من صباح اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطـريق الدائرى - محور روض الفرج ) وذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هو هدية فخامة الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.
 
ومع التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورا بالكيت كات حتى محور روض الفرج ويتبقي فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجري تشغيله تجريبا بدون ركاب حاليا تمهيدا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.
 
ويتبادل الخط الثالث خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ،
 
 






المترو

خطوط مترو الانفاق

خريطة مترو الانفاق

الخط الثالث مترو

محطات الخط الثالث

محطات مترو الخط الثالث

الخط الثالث للمترو

خريطة محطات المترو

محطات مترو الخط الثالث والاماكن القريبة منها

المترو الخط الثالث

محطات المترو الخط الثالث

الخط الثالث لمترو الانفاق

محطات مترو الخط الثالث الجديدة

خطوط المترو

موعد تشغيل مترو امبابه

موعد تشغيل المترو

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