اليوم السابع
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الإثنين، 01 يناير 2024 01:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سيدة تلاحق زوجها بعد 11 شهر من الزواج لإلزامه بسداد 560 ألف مصروفات علاجية

الإثنين، 01 يناير 2024 12:00 ص
سيدة تلاحق زوجها بعد 11 شهر من الزواج لإلزامه بسداد 560 ألف مصروفات علاجية خلافات زوجيه_أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

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"تعرض للاجهاض وتدهورت حالتي الصحية وأجريت عدة عمليات جراحية لإنقاذ حياتي، وانفقت عائلتي ما يقارب على 560 ألف جنيه مصروفات علاجية لي بسبب غياب زوجي خارج مصر للعمل، وعندما طالبته بسداد الأموال لعائلتي رفض وقال لي بأنه يرغب بالانفصال وطالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية".. تفاصيل جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها برد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابعت الزوجة:" تقدمت  بالمستندات والفواتير لإثبات ما انفقته عائلتي ولكنه اتهمني بالتزوير وأنني أخدعه ورفض السداد وقال لي بأنه غير ملزم بعلاجي واتهمني بالاهمال والتسبب في اجهاض الطفل ولم يراعي الحالة الصحية السيئة التي كنت فيها ولم يسأل علي طوال شهور، حتي والدته رفضت زيارتي وشهرت بي وسبتني بأبشع الألفاظ".

وأضافت: " زوجي ميسور الحال، ولكنه تخلف عن مساعدتي عندما كنت في أشد الحاجة إلي دعمه، تركني وعائلتي نعاني لتوفير مصروفات العلاج، وتعنت في رد حقوقي لينتقم مني، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي بالسب والقذف، ورفضه عقد الصلح، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر بعد رفضه تطليقي وتركه لي معلقة".

والنفقة تستحق نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.

 

 







محكمة الأسرة

دعوي مصروفات علاج

طلاق للضرر

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