سقوط أمطار علي الإسماعيلية وأجواء غائمة شتوية.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح

تعرضت محافظة الإسماعيلية قبل قليل، لسقوط أمطار غزيرة في بعض المناطق ومتوسطة في مناطق أخري، وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

وتسود أجواء غائمة، على محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، الذي يشهد طقس شتوي معتدل نهارًا، وبارد على كافة الأنحاء خلال فترة المساء، وتسجل درجات الحرارة، الصغرى 13 درجة والعظمى 22 درجة مئوية.

وتشهد فترة النهار طقس شتوي معتدل، مع تكاثر بعض السُحُب ووجود فرص لسقوط الأمطار، ويزداد الشعور بالبرودة على مختلف المناطق خلال فترة المساء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد اليوم طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60% تقريبا، تغزر مساء على مناطق من الأسكندرية البحيرة - كفر الشيخ - دمياط، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 تقريبا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، وبورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20، والإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 22، والسويس الصغرى 14 والعظمى 21، والعريش الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

وجَّه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، كافة الأجهزة التنفيذية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى كلٍّ في جهته، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أيَّة تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعامل السريع مع حالة عدم استقرار الطقس من خلال اتصالها مع كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق بالمراكز والأحياء وغرف العمليات الفرعية بهم، وذلك في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ غدًا الخميس واحتمالية سقوط أمطار رعدية على مناطق بمحافظة الإسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد كلف مديري القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة التعامل مع أي بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتي تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومي لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.

سقوط أمطار علي الإسماعيلية (1)



سقوط أمطار علي الإسماعيلية (2)



سقوط أمطار علي الإسماعيلية (3)