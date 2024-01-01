اليوم السابع
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سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3155 جنيهًا لعيار 21

الإثنين، 01 يناير 2024 01:36 م
سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3155 جنيهًا لعيار 21 ذهب
كتب إسلام سعيد

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استقر سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين مع بداية التداولات في أول يوم لسنة 2024 في السوق المصري بعد هبوط سعر الذهب اليوم 20 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر اليوم 3155 جنيهًا للجرام مقابل 3175 جنيهًا. 
 

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3600 جنيه.
عيار 21 يسجل 3155 جنيها.
عيار 18 يسجل 2700 جنيه.
عيار 14 يسجل 2100 جنيه.
الجنيه الذهب 25200 جنيه.

الذهب عالميًا 

أنهى الذهب العالمي تداولات عام 2023 عند المستوى 2062 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى ينهي عنده تداولات العام في تاريخ الذهب، وسط توقعات بعام إيجابي كبير للذهب خلال 2024، بينما تشهد الأسواق المالية العالمية اليوم عطلة بسبب بداية العام الجديد. 

أغلق الذهب تداولات عام 2023 عند 2062 دولار للأونصة بعد أن سجل ارتفاع خلال شهر ديسمبر بنسبة 1.3% ليشهد ارتفاع بمقدار 26 دولار وكان قد افتتح جلسة شهر ديسمبر عند المستوى 2036 دولار للأونصة. 
 
من جهة أخرى سجل الذهب في 4 ديسمبر أعلى مستوى في تاريخ الذهب عند 2148 دولار للأونصة، ليسجل 4 أشهر متتالية من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون واستمر الذهب في الارتفاع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بدعم من توقعات الأسواق التي تشير أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس 2024. وذلك بعد أن أشار البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير هذا العام إلى نيته خفض أسعار الفائدة 75 نقطة أساس خلال العام القادم. 
 
اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في ديسمبر شهد تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50% ولكنه شهد أيضاً تغير في السياسة النقدية للبنك ليشير إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة. 






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