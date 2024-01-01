زلزال بقوة 7.4 يضرب اليابان.. ومخاوف من موجات تسونامى تصل لـ 5 أمتار

وكالات

بعدما هزّت سلسلة من الزلازل القوية المناطق الغربية من البلاد، أصدرت السلطات اليابانية تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.

فقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا ضرب إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وبلغت قوة إحداها مبدئيا 7.4 درجة.

وبحسب موقع العربية، حذرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية العامة NHK TV من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16.5 قدما).

وحثت أيضاً الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.

في حين لم تتوفر على الفور تقارير عن الأضرار.

جاء هذا بعدما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الاثنين، بوقوع زلزال بقوة 7.4 ضرب البلاد. وكشفت الهيئة عن توقعات بموجات تسونامي تصل 5 أمتار، قد تعقب الزلزال.

بدورها، أكدت الوكالة النووية اليابانية ألا خلل في عمل المحطات النووية بمناطق الكارثة.