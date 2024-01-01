زلزال اليابان يثير المخاوف من تسونامى محتمل.. ودعوات لإخلاء مناطق

وكالات

زلزال اليابان يثير مخاوف كبيرة فى الساعات الأولى من العام الجديد، من تسونامى محتمل قد يمتد إلى الأراضى الروسية، وذلك بعد تحذيرات أصدرتها السلطات فى مدينة "فلاديفوستوك" فى أقصى شرق روسيا، حول موجات مد عاتية "تسونامى" فى المدينة.

وقالت السلطات المحلية فى "فلاديفوستوك" - فى بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "على الصيادين وجميع الذين يخططون للخروج إلى البحر العودة إلى الساحل فورا، حيث من المتوقع أن تجتاج موجات تسونامى بارتفاع 0.3 متر أجزءا من خليج أوسورى، وتصل إلى ساحل فلاديفوستوك حوالى الساعة 7:36 مساء بالتوقيت المحلى (9:36 صباحا بتوقيت جرينتش)".

المخاوف دفعت رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى حث السكان الذين يعيشون فى المناطق التى تلقت تحذيرًا من حدوث تسونامى على "إخلاء المنطقة على الفور".

وقال كيشيدا للصحفيين، إن الحكومة ستنقل بدقة معلومات الإخلاء، وستقيم بسرعة الوضع الفعلى للأضرار، وستعمل بالتعاون مع الحكومات المحلية لحماية حياة السكان.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر، ضربت ميناء واجيما فى مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16:21 بالتوقيت المحلى (07:21 بتوقيت جرينتش)، بعدما سجّلت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، ووكالات أخرى، زلزالًا قويًا بلغت قوته 7.5 درجات قبل 10 دقائق تقريبًا على ذلك.

وأظهرت صور بثها التلفزيون اليابانى، اندلاع حريق فى واجيما، دون تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن.

بدوره، حذّر مركز الإنذار من أمواج تسونامى فى المحيط الهادئ، من احتمال حدوث أمواج تسونامى خطرة، فى منطقة قطرها 300 كيلومتر حول مركز الزلزال على طول ساحل اليابان.

وأُعلنت حالة "الإنذار" فى مدن فى أقصى الشرق الروسى، الاثنين، بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامى من دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية عبر تليجرام: "قد تطال موجات تسونامى شواطئ على ساحل ساخالين الغربي"، فيما أوصت سلطات فلاديفوستوك الصيادين بالعودة إلى الميناء.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن الحكومة الروسية أصدرت تحذيرًا من حدوث تسونامى فى منطقة سخالين الساحلية الغربية فى الشرق الأقصى عقب الزلزال الذى ضرب اليابان.