زلزال اليابان .. وزير الدفاع يوجه بإجراء عمليات إنقاذ بالمناطق المتضررة

زلزال اليابان دفع السلطات إلى اتخاذ العديد من الإجراءات وذلك لاحتواء تداعياته الكبيرة، حيث أمر وزير دفاع اليابان مينورو كيهارا، أفراد قوات الدفاع الذاتى بالتوجه إلى المناطق المتضررة من الزلزال القوى الذى ضرب وسط البلاد فى وقت سابق اليوم، وبلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر.



وقال كيهارا- حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الاثنين أن الوزارة لم تتسلم بعد طلبًا رسميًا لإجراء مهمة إغاثة من الكوارث، موضحًا أنه أصدر تعليمات لأفراد قوات الدفاع الذاتى اليابانية بالعمل عن كثب لإجراء عمليات إنقاذ تضع حياة البشر فى المقام الأول، وتقييم الأضرار الناجمة من الزلزال.



وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية- فى وقت سابق اليوم- المواطنين فى المناطق الساحلية وعلى طول الأنهار التى صدرت فيها تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" على إخلاء منازلهم على الفور والانتقال إلى أماكن آمنة، وأنه يجب على المواطنين البقاء فى مناطق آمنة حتى يتم رفع التحذيرات.

وحض رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا السكان الذين يعيشون فى المناطق التى تلقت تحذيرًا من حدوث تسونامى على "إخلاء المنطقة على الفور".

وقال كيشيدا للصحفيين، أن الحكومة ستنقل بدقة معلومات الإخلاء، وستقيم بسرعة الوضع الفعلى للأضرار، وستعمل بالتعاون مع الحكومات المحلية لحماية حياة السكان، بحسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن أمواجًا يصل ارتفاعها إلى 1.2 متر، ضربت ميناء واجيما فى مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16:21 بالتوقيت المحلى (07:21 بتوقيت جرينتش)، بعدما سجّلت هيئة المسح الجيولوجى الأميركية، ووكالات أخرى، زلزالًا قويًا بلغت قوته 7.5 درجات قبل 10 دقائق تقريبًا على ذلك.

وأظهرت صور بثها التلفزيون اليابانى، اندلاع حريق فى واجيما، دون تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن.

بدوره، حذّر مركز الإنذار من أمواج تسونامى فى المحيط الهادئ، من احتمال حدوث أمواج تسونامى خطرة، فى منطقة قطرها 300 كيلومتر حول مركز الزلزال على طول ساحل اليابان.

وأُعلنت حالة "الإنذار" فى مدن فى أقصى الشرق الروسى، الاثنين، بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامى من دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية عبر تليجرام: "قد تطال موجات تسونامى شواطئ على ساحل ساخالين الغربي"، فيما أوصت سلطات فلاديفوستوك الصيادين بالعودة إلى الميناء.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن الحكومة الروسية أصدرت تحذيرًا من حدوث تسونامى فى منطقة سخالين الساحلية الغربية فى الشرق الأقصى عقب الزلزال الذى ضرب اليابان.