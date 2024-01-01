زعيم كوريا الشمالية يتعهد بموقف هجومي ضد الولايات المتحدة في عام 2024

وكالات

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، باتخاذ موقف هجومي وقوي للغاية ضد الولايات المتحدة في عام 2024، منددا بنشر واشنطن أصولا استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية وتدريباتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية

وقال: "إذا واصلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المواجهات العسكرية معنا، فلن نتردد في اتخاذ إجراء حاسم ضدهما من خلال الردع النووي لدينا"، جاء ذلك خلال ختام اجتماع اليوم الخامس للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية

وقال الزعيم الكوري الشمالي : "نحن بحاجة إلى الاستجابة بسرعة لأزمة نووية محتملة وتعبئة جميع الوسائل المادية، بما في ذلك القوة النووية، في محاولة لتسريع الاستعدادات للحدث الكبير المتمثل في وضع أراضي كوريا الجنوبية بأكملها تحت سيطرتنا".