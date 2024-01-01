اليوم السابع
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زراعة 200 شجرة بمركزي سمالوط وبنى مزار فى المنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الإثنين، 01 يناير 2024 01:53 م
زراعة 200 شجرة بمركزي سمالوط وبنى مزار فى المنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة جانب من زراعة الأشجار
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.
 
من جانبها، قامت الوحدات المحلية لمركزي سمالوط وبنى مزار بزراعة الأشجار المثمرة بعدد من الطرق الرئيسية والشوارع ومحيط المؤسسات الحكومية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 200 شجرة مثمرة وزينه بطريق مصر أسوان الزراعي وكذلك و ري وتهذيب الأشجار التي تم زراعتها ، فضلاً عن استمرار حملات المتابعة الميدانية للنظافة بالمراكز والقرى لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.
 
جانب من زراعة الأشجار
جانب من زراعة الأشجار






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محافظة المنيا




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