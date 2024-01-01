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"زراعة المنوفية": لدينا 90 ألف فدان منزرعة بمحصول القمح حتى الآن

الإثنين، 01 يناير 2024 12:00 ص
"زراعة المنوفية": لدينا 90 ألف فدان منزرعة بمحصول القمح حتى الآن زراعات القمح
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، استمرار المزارعين فى زراعة محصول القمح لهذا العام على مستوى محافظة المنوفية.

 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أن المساحة المنزرعة حتى الآن لمحصول القمح بلغت مايقرب 90 ألف فدان فى جميع أنحاء المحافظة.

 

وأشار بركات، على إستمرارية حصر المساحة المنزرعة حتى 10 يناير القادم من قبل مسؤلى الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، لكى يتم صرف الأسمدة المدعمه لهم، على مساحة الحيازات المنزرعة بالمحصول.







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