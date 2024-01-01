ريشى سوناك يرفع شعار النمو الاقتصادى ووقف المهاجرين فى عام الانتخابات

كتبت ـ رباب فتحى

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن البريطانيين يجب أن يتطلعوا "بفخر وتفاؤل" إلى عام 2024، حيث أصر على أن خطته للاقتصاد البريطاني كانت ناجحة بالفعل، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وحث رئيس الوزراء الناخبين على التركيز على الوعد بـ "مستقبل أكثر إشراقا" في رسالة العام الجديد، بينما يستعد لحملة الانتخابات العامة في الأشهر المقبلة.

وقال سوناك، إنه سيدعو لإجراء انتخابات في عام 2024، حيث يكافح المحافظون للتشبث بالسلطة حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير وثابت لحزب العمال.

واستخدم زعيم حزب المحافظين رسالته للادعاء بأنه "يعمل على تنمية الاقتصاد" ووعد "بمواصلة تنمية اقتصادنا" العام المقبل.

وقالت الصحيفة، إنه ربما يكون قد أوفى بوعده بخفض التضخم إلى النصف في عام 2023، لكن تعهده الرئيسي بالنمو تعرض لضربة كبيرة في وقت سابق من هذا الشهر من خلال الأرقام التي أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر.

وسلط سوناك الضوء على التخفيض القادم للتأمين الوطني كمثال على التغيير تحت قيادته، وتفاخر بـ "الإجراء الحاسم" لوقف قوارب المهاجرين في القناة.

ومع ذلك، فهو يواجه دعوات من النواب المتمردين في حزبه للمضي قدمًا في التخفيضات الضريبية، وتشديد مشروع قانون رواندا الرئيسي لبدء رحلات الترحيل بحلول الربيع.

وهدد أعضاء البرلمان من "العائلات الخمس" من يمين المحافظين ــ بما في ذلك أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الأبحاث الأوروبية ــ بإلغاء مشروع القانون إذا لم توافق الحكومة على التعديلات في العام الجديد.