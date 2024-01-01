روسيا وكوريا الجنوبية تحذران من "تسونامى"

وكالات

وقعت سلسلة من الزلازل القوية في اليابان، اليوم الاثنين، الأمر الذي أدى بالسلطات في كوريا الجنوبية وروسيا إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث موجات عاتية "تسونامي" في المناطق الواقعة شرقي تلك الدول.

ففي روسيا، أعلنت حالة "الانذار" في مدن في أقصى الشرق الروسي، الاثنين، بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي من دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن، بعد سلسلة من الزلازل العنيفة في اليابان.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية عبر تلجرام "قد تطال موجات تسونامي شواطئ على ساحل ساخالين الغربي".

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ الروسية قولها اليوم الاثنين إن مناطق بجزيرة سخالين الروسية القريبة من اليابان والواقعة على الساحل الروسي على المحيط الهادئ معرضة لخطر حدوث تسونامي وإن عمليات لإجلاء السكان تجري حاليا.

وذكرت الوكالة أن روسيا أصدرت تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في مدينتي فلاديفوستوك وناخودكا في أقصى شرق البلاد.

وضرب زلزال هائل بلغت قوته المبدئية 7.4 درجة وسط اليابان اليوم الاثنين مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي وإصدار تعليمات للسكان بالإخلاء.

وفي كوريا الجنوبية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع مستويات البحر في بعض مناطق إقليم جانجون على الساحل الشرقي بعد الزلزال الذي ضرب شمال وسط اليابان.

وكانت اليابان أصدرت تحذيرات بشأن احتمال حدوث موجات تسونامي، إثر سلسلة زلازل قوية في وسط البلاد.

ونجم عن الزلازل انقطاع الكهرباء عن حوالي 33500 منزل في المنطقة المحيطة بمركز الزلازل، وفق ما أفادت المرافق المحلية.

كما أغلقت طرق سريعة رئيسية في محيط مركز سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت وسط اليابان، وفق ما ذكرت الشركة المشغلة للطرق.

كذلك، عُلّقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا على الجانب المطل على بحر اليابان، بحسب السكك الحديد اليابانية.

والمناطق المتضررة هي محافظات توياما وإيشيكاوا ونيغاتا الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.